  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Hastaneden konsere!

Hastaneden konsere!

14.7.2022

Hastaneden konsere!

GÜZEL sanatçı Funda Arar, bayramın dördüncü gününde Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Yoğun bir konser maratonun içerisindeyiz, biraz yorucu ama işimizi severek yapıyoruz" dedi.

Önceki gece birden sağ gözünün şiştiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Bugün konsere herhalde gözlükle çıkacağım dedim. Sağ gözüm iltihap kapmış. Hastaneye gittik, ilaç verdiler. Bugün biraz daha iyiyim" dedi. Mavi elbisesi ile göz kamaştıran Arar, kendisini izlemeye gelenlere "Bu akşam sizin için Bodrum mavisini tercih ettim" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA