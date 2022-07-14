Hastaneden konsere!

GÜZEL sanatçı Funda Arar, bayramın dördüncü gününde Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Yoğun bir konser maratonun içerisindeyiz, biraz yorucu ama işimizi severek yapıyoruz" dedi.

Önceki gece birden sağ gözünün şiştiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Bugün konsere herhalde gözlükle çıkacağım dedim. Sağ gözüm iltihap kapmış. Hastaneye gittik, ilaç verdiler. Bugün biraz daha iyiyim" dedi. Mavi elbisesi ile göz kamaştıran Arar, kendisini izlemeye gelenlere "Bu akşam sizin için Bodrum mavisini tercih ettim" diye konuştu.