Geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan, hemen ardından da tatile çıkan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çiftine nazar değdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından Kovid 19'a yakalandığını duyururken, nişanlısı Oğuzhan Koç da Bodrum'da sahne aldığı mekanda saldırıya uğradı. Ağustos ayında evlenecek olan çift, aile arasında yapılan kız isteme merasimi ve nişan töreninin hemen ardından tatillerini başlatmıştı.

AĞIR GEÇİRİYOR

Önce baş başa günlüğü 30 bin TL olan lüks bir tekne kiralayan genç çift, daha sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek tatil programını devam ettirmişti. Ancak nişan töreni ve tatilden mutluluk karelerini hayranlarıyla da paylaşan çiftin mutluluğuna, adeta nazar değdi. İlk kötü haber, Demet Özdemir cephesinden geldi. Arkadaşlarıyla doya doya güneşin ve denizin tadını çıkaran Özdemir yeni filmi için sete çıkmasına günler kala Kovid 19'a yakalandı. Hemen karantinaya giren Özdemir'in sağlık durumundan dolayı film çekimleri de bir hafta ertelendi.

Instagram hesabından durumu hakkında bilgi veren Özdemir, şunları kaydetti: "3 yıldır hiç olmamıştım ama sonunda koronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok. Öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum." İkinci kötü haber de güzel oyuncunun nişanlısı şarkıcı Oğuzhan Koç'tan geldi. Koç, önceki akşam Bodrum'da sahne aldığı mekanda saldırıya uğradı. Tatilcilerin de şahit olduğu olayı, dinleyiciler arasındaki iki gencin alkolün de etkisiyle Koç'tan sürekli şarkı istemesi başlattı. Gerginlik önce sözlü tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü. 2 saat sahnede kalan Oğuzhan Koç, kavgadan sonra apar topar sahneyi terk etti.

EVREN ABDULLAHOĞLU