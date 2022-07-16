Ünlü İrlandalı Aktör Fethiye’de

Dünyaca ünlü İrlandalı aktör Jonas Armstrong Fethiye'ye geldi. Profesyonel boksör Kubilay Alcu'yu ziyaret eden Armstrong'un, ilçeden villa aldığı öğrenildi. "Truva", "Bir şehrin düşüşü", "Washington withthe Enemy" gibi birçok filmde başrol oynayan Jonas Armstrong, Avrupa Altın Kemer Boks şampiyonu Kubilay Alcu'yu sahibi olduğu Arena Fethiye'de ziyaret etti.



İLÇEDEN VİLLA SATIN ALDI



Hemen her yaz Fethiye'ye tatile gelen Armstrong, Alcu'ya İrlanda'da profesyonel boks yapmasını önerdi. Ünlü aktör, Alcu'ya "Maçların izledim. Çok güçlü olduğunu gördüm. Yeni film çalışmalarım için Türkiye'den ayrılıyorum, tekrar geldiğimde birlikte antrenman yapalım" dedi.



■ ERDOĞAN CANKUŞ

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