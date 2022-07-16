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Haberler Sarmaşık Zara güçlü sesiyle büyüledi

Zara güçlü sesiyle büyüledi

Yoğun bir konser maratonunda olan ünlü sanatçı bir yandan da Neşet Ertaş’ın hayatının anlatıldığı sinema filminde rol aldığı için setten sete koşuyor.

16.7.2022

Zara güçlü sesiyle büyüledi
Güçlü sesi ve başarılı yorumuyla dikkat çeken Zara, Çeşme Günay'da sahne aldı. Sanatçı, pozitif kişiliği ve güler yüzüyle muhteşem bir geceye imza attı. Çok yoğun bir konser maratonu içinde olan ve bir yandan da üstat Neşet Ertaş'ın hayatının anlatıldığı sinema filminde kamera karşısında mesai harcayan Zara, filmde Ertaş'ın çocukluk yıllarındaki annesi rolünü canlandırıyor. Çekimleri devam eden filmin aralık ayında vizyona gireceğini söyleyen sanatçı, hem sahne çalışmaları hem de çekimler nedeniyle tatile vaktinin kalmadığını dile getirdi.

'BARIŞ HAKİM OLSUN'
Gecenin sonunda, yaşanan savaşlara ve çatışmalara değinen Zara, "Günümüzde insanlar hoşgörü ve sevgiden uzaklaştığı için kendi kendini kafese koyuyor. Sevmeyi öğrendikçe ki bu çok zor, kucak açmayı daha çok öğreniyoruz. Öğrendikçe genişleyip, özgürleşiyoruz. Bunun tadını aldıkça kocaman bir aileye sahip oluyorsunuz. Benim için cinsiyetin, nereli olduğunun, renginin, dilinin, yaşının, kimin çocuğu olduğunun, hangi dinden olduğunun, maddi durumunun hiçbir önemi yok. Önemli olan birliği, güzelliği yaşayıp özgürlüğün tadına varmak. Ülkemin güzelliğinin farkına varalım, artık bütün dünyada barış hakim olsun" yorumunda bulundu.

ERCAN AKGÜN

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