  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık “Biz olmasak kime güleceksiniz”

“Biz olmasak kime güleceksiniz”

18.7.2022

“Biz olmasak kime güleceksiniz”

VOLKAN Konak, hafta sonu Çeşme Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Her sahnesinde kendi anıları ve ailesinin yaşamıyla ilgili hikayeleri stand-up tadında anlatan sanatçı, bir kez daha herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Karadenizliler'in komik insanlar olduğunu dile getiren Konak, "Biz olmasak kime güleceksiniz. Bizim memlekette o kadar ilginç insanlar var ki, hepsinin hayatı fıkra gibi. Bunlardan biri de benim annem ve babam. Yemin ediyorum tiyatrocu hepsi" şeklinde konuştu. Eğlenceli bir gece geçiren konuklar, hareketli parçalarda masaların etrafında halay çekerek günün keyfini doyasıya yaşadı.

ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA