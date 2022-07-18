VOLKAN Konak, hafta sonu Çeşme Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Her sahnesinde kendi anıları ve ailesinin yaşamıyla ilgili hikayeleri stand-up tadında anlatan sanatçı, bir kez daha herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Karadenizliler'in komik insanlar olduğunu dile getiren Konak, "Biz olmasak kime güleceksiniz. Bizim memlekette o kadar ilginç insanlar var ki, hepsinin hayatı fıkra gibi. Bunlardan biri de benim annem ve babam. Yemin ediyorum tiyatrocu hepsi" şeklinde konuştu. Eğlenceli bir gece geçiren konuklar, hareketli parçalarda masaların etrafında halay çekerek günün keyfini doyasıya yaşadı.

ERCAN AKGÜN