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Haberler Sarmaşık Bodrum’da vaka patlaması var!

Bodrum’da vaka patlaması var!

Bir süredir Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan oyuncu Begüm Kütük, ailesinden pek çok kişinin korona virüse yakalandığını söyledi. “Eczanelerde ilaç ve maske bulmakta zorlanıyoruz” diyen Kütük, sosyal medya paylaşımında takipçilerine maske ve mesafe uyarısında bulundu.

18.7.2022

Bodrum’da vaka patlaması var!

Karikatür sanatçısı eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçiren oyuncu Begüm Kütük, sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını Kovid 19'a karşı uyardı. 41 yaşındaki oyuncu, "Bodrum'a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



AĞIR GEÇİYOR
Annesinin Kovid 19'a yakalandığını belirten Kütük, "5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim" dedi.

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