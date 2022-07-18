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Bodrum’da vaka patlaması var!

Bir süredir Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan oyuncu Begüm Kütük, ailesinden pek çok kişinin korona virüse yakalandığını söyledi. “Eczanelerde ilaç ve maske bulmakta zorlanıyoruz” diyen Kütük, sosyal medya paylaşımında takipçilerine maske ve mesafe uyarısında bulundu.