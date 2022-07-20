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Haberler Sarmaşık Ezgi Çelik poz verdi Melisa Doğu cekti

Ezgi Çelik poz verdi Melisa Doğu cekti

20.7.2022

Ezgi Çelik poz verdi Melisa Doğu cekti
Çeşme'de tatilde olan oyuncu Melisa Doğu, bir beachte denize girdikten sonra telefon fotoğrafçılığı yaptı. Kamera önündeki başarısıyla herkesin beğenisini kazanan Doğu, bu kez de kamera arkasına geçerek fotoğrafçılık yönünü sergiledi. Sosyal medyada paylaşması için arkadaşı Ezgi Çelik'e plajda modellik yaptıran ünlü oyuncu, bir yukarıdan bir aşağıdan çekimler yaparak bu konudaki başarısını da kanıtlamış oldu. Plajda keyifli vakit geçiren ikili, daha sonra da fotoğraflara bakarak beğendiklerini seçmeye çalıştı. ERCAN AKGÜN
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