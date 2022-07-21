Nehir 105’inci kez Ceceli konserinde

Doğuştan kas güçlüğü hastalığı bulunan, yüzde 92 engelli 17 yaşındaki Nehir Ünver, Yalova'da hayranı olduğu Mustafa Ceceli'nin 105. kez konserini izledi. 2013'ten bu yana hayranı olduğu Ceceli'nin konserlerini kaçırmayan Nehir Ünver, Bursa-İnegöl'den 100 kilometre yol kat ederek ünlü sanatçının Yalova'daki konserine katıldı. Yalova Belediyesi'nce kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un özel misafiri olan Nehir, Ceceli'nin şarkılarıyla coştu.

AİLECE HAYRANIYIZ

Babası Timur Ünver tarafından konsere getirilen Nehir, tekerlekli sandalyesi ve solunum cihazıyla takip ettiği Ceceli'yi cep telefonuyla kaydetti. Tutuk, Nehir'i her zaman Yalova'ya beklediklerini dile getirdi. Ailece hayranı oldukları Ceceli'nin konserlerine kızını götürmek için büyük çaba sarf eden babası ise konser boyunca kızının durumunu kontrol ederek üşüyen ellerini nefesiyle ısıttı.