Kaan Efe’ye Hüsnü Şenlendirici nefesi

İzmir'in bebeği SMA Tip 1 hastası Kaan Efe bebeğin kampanyasına destek olmak adına Kınık Belediyesi ve gönüllüler tarafından "Kaan Efe Bebeğe Hüsnü Şenlendirici destek konseri" gerçekleştirilecek. Şanal çiftinin bebeği Kaan Efe'ye SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulmasının ardından başlatılan, Valilik onaylı "Kaan Efe'ye nefes ol" kampanyası kapsamında İzmir halkı seferber oldu.

YÜZDE 45'E ULAŞILDI

SMA tedavisinde kullanılan ZolgenSma ilacına Kaan Efe Şanal'ın ulaşabilmesi adına 2 Şubat 2022 tarihinde başlatılan valilik izinli kampanya bebeğin gönüllülerinin desteği ile yüzde 45'e ulaşıldı. Şanal çifti, Bebekleri Kaan Efe'nin yaşaması için herkesi birlik olmaya davet ederek, "Tüm operatörlerden "KAAN EFE" yazıp 6201'e göndererek, İnstagram üzerinden @ kaanefeyenefesol sayfasını takip ederek ve bağış için düzenlenen canlı yayınlara da katılarak yavrumuza destek olabilirsiniz. Valilik izniyle başlatılan bu kampanyada Kaan Efe için birlikte el ele vererek başaracağız. Sen varsan, umut var" dedi.

Kampanya kapsamında Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici Kaan Efe bebeğe nefes olacak. Soma Ramada Otel'de 29 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek Kaan Efeye Nefes ol konserinin Bilet satışından elde edilecek gelir Kaan Efe bebeğin kampanyasına bağışlanacak.