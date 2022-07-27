D&R Çeşme Marina’da Yılmaz Vural rüzgarı esti

D&R imza günlerinin bu haftaki konuğu, Türk futbolunun duayen isimlerinden Yılmaz Vural oldu. Yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan deneyimli teknik adam, D&R Çeşme Marina'da "İnadım İnat" isimli kitabını imzaladı.

Yoğun ilgiye sahne olan imza gününde Vural'a 100'den fazla okuru eşlik etti. Yılmaz Vural, imza gününde yaptığı konuşmada "Kitabı okuyan bir beyefendi ile sohbet ettim. 'Uçakta kitabınızı bitirdim. Kah ağladım, kah güldüm, çok etkilendim. 80'li dönemler bundan daha güzel anlatılamaz. Kendimi gördüm kitapta' dedi. Hoşuma gitti tabii. Ben romancı falan değilim ama demek ki bizim hayatımız anlattığım kadarıyla bir roman kadar keyif verdi insanlara. Ne mutlu bize" ifadesini kullandı.