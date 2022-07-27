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Haberler Sarmaşık Londra’dan gelen anneye moral tatili

Londra’dan gelen anneye moral tatili

27.7.2022

Londra’dan gelen anneye moral tatili

EKRANLARIN yükselen oyuncularından Furkan Kalabalık, rol aldığı dizinin tatile girmesiyle birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Annesi Londra'da yaşayan ve kendisi de dizi setlerinden dolayı İstanbul'da bulunan Kalabalık, annesiyle Çeşme'deki yazlıklarında buluşup özlem giderdi.

Yakın zamanda anneannesini ve dedesini kaybeden Furkan Kalabalık, bu durumdan en çok etkilenip üzülen annesi Mine Çakmak'a moral vermek için de onunla beraber bir beache gitti. Suyun serin olması nedeniyle Mine Hanım denize girmekte tereddüt etse de genç oyuncu hem soğuğa aldırmadan yüzdü hem de annesini sağa sola döndürerek güç gösterisi yaptı. İzleyici tarafından beğenilen dizinin ikinci sezonu için hazırlanan Kalabalık, aynı zamanda hem tiyatroda sahne tozunu yutmak için hem de ismi belli olmayan bir dijital projede yer almak için yakında İstanbul'a geri dönecek. ERCAN AKGÜN

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