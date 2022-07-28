Soğuk su korkuttu

YAZ tatillerini genellikle yurt dışında geçiren güzel manken Simge Ünal, bu yıl tercihini Çeşme'den yana kullandı. Ağustos ayında Kazablanka'ya gidecek olan deneyimli model, 1 haftalık Çeşme tatilini Boyalık Beach Otel'de değerlendirdi. Denize girmeyi pek sevmeyen ancak yine de denemek isteyen Ünal, bir süre iskelenin merdiveninden suyun sıcaklığını kontrol ettikten sonra yüzmekten vazgeçti. Otelin havuzuna yönelen güzel model, bir süre burada vakit geçirdikten sonra güneşlendi. Modellik kariyerine devam eden fakat gözünü spikerliğe de diken Ünal'ın, yaz sonunda bir televizyon programında sunuculuk yapmak için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. ERCAN AKGÜN

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