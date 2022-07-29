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Yalıkavak’ta Mosso ve Göçer gecesi

29.7.2022

Yalıkavak’ta Mosso ve Göçer gecesi

YAZ turizminin göz bebeği olan Bodrum'da ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Yalıkavak Günay Restoran'da sahneye çıkan Melek Mosso sesi, tarzı ve performansıyla büyüledi.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTILAR
YAKLAŞIK 2 saat sahnede kalan Mosso hareketli parçalarıyla izleyenleri bir dakika bile yerine oturtmazken, duygusal şarkılar ile zaman zaman hüzünlendirdi. Hareketli parçalarda Mosso'nun dans performansı da mest etti. Güzelliği ile dikkat çeken Mosso, yeşil desenli elbisesi ile kendini hayran bıraktı.

Mosso'dan sonra sahneyi Ferhat Göçer devraldı. Sevilen parçalarını seslendiren Göçer'e hayranları da eşlik etti. İzleyenlere unutulmaz bir gece çalarını yaşatan Göçer, şıklığı ve performansı ile büyük beğeni topladı. 2 ünlü ismin sahnesiyle dinleyenler unutulmaz bir
gece yaşadı. ■ ADEM ÜLKER

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