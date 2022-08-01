Karnı burnunda Merve herkesi oynattı

YAZ sezonu boyunca başarılı programlara imza atan 8 aylık hamile popçu Merve Özbey, Alaçatı'daki son konserini hafta sonu gerçekleştirdi. Güçlü sesiyle zor parçaların bile üstesinden gelen Özbey, hayranlarına muhteşem bir gece sundu.

1 yaşındaki kızı Elif Özüm'den sonra erkek çocuk bekleyen ve doğum tarihi yaklaştığı için konserlerine ara vereceğini açıklayan Özbey, "Normalde Çeşme'de 20 Ağustos'ta sonlandıracağım konserlerimi, artık çok yorulduğum için ve yollarda gidip gelirken zorlandığım için bugün bitirmek zorunda kaldım. Yoksa sahneleri ve sizleri bırakmaya gönlüm razı gelmiyor. 4 Ağustos'ta bir konserim daha var, o da İstanbul Kuruçeşme Arena'da olacak. Umarım vakti geldiğinde yeniden bir arada oluruz. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız teşekkür ederim" dedi.

ERCAN AKGÜN