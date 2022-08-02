İki usta düğünde buluştu

EĞLENCE dünyasının iki ünlü ismi Balık Ayhan ile Hüsnü Şenlendirici, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen bir düğünde verdikleri konserle bir araya geldi. İki dev sanatçı verdikleri konserle adeta kulakların pasını sildi. "Balık Ayhan" lakaplı Ayhan Küçükboyacı en az 25 yıl sonra yeniden Ayvalık'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu süreçte Ayvalık gelişmiş. Daha da tertemiz olmuş" dedi. Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonrasında anjiyo olduğunu hatırlatan Balık Ayhan, "Şu anda çok şükür iyiyim" dedi. Ayvalık'ta en son pandemiden konser verdiğini hatırlatan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ise, Önümüzdeki süreçte daha çok TV programına yöneleceğini albüm yapmayacağını söyledi. ■ SUAT SALGIN

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