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Haberler Sarmaşık Nikah İzmir'de balayı Antalya'da

Nikah İzmir'de balayı Antalya'da

4.8.2022

Nikah İzmir’de balayı Antalya’da

İZMİR Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Deniz Avşar ile Ebru Avşar çift görkemli bir törenle dünya evine girdi. Çiftin Karşıyaka Nikah Sarayı'nda yapılan nikah törenine yakınları, dostları ve otelcilik sektörünün temsilcileri katıldı.

Avşar çifti, kıyılan nikahın ardından Karşıyaka Seyirtepe Tesisleri'nde düzenlenen düğün gecesinde mutluluklarını yine aileleri ve dostlarıyla paylaştı. Düğün gecesi Gaziantep'ten özel olarak gelen sıra gecesi ekibi, yöresel türkülerle davetlilere müzik ziyafeti çekti. Çiftin, balayı için Antalya'yı seçtiği öğrenildi. ■ TOLGA TEKİN

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