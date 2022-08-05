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Haberler Sarmaşık Aysun Kayacı’yı görenler tanıyamadı

Aysun Kayacı’yı görenler tanıyamadı

5.8.2022

Aysun Kayacı’yı görenler tanıyamadı
Bir zamanlar podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra geldiği Bodrum tatilinde kızı ile birlikte görüntülendi. Önceki gün Gündoğan'daki bir beachte kızı Maya ile birlikte deniz keyfi yapan Aysun Kayacı'yı görenler tanımakta güçlük çekti. Aldığı kilolar ile dikkat çeken ünlü mankenin sürekli elini karnına götürmesi de hamilelik sorularını akıllara getirdi. Kızı kano yaparken onu suda yüzerek takip eden Kayacı sudan çıktığı sırada görüntülendiğini fark edince şaşkınlığı objektiflere yansıdı.
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