Ferdinand’a bir arkadaş daha getiriyor

BALIKESİR'DE sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı. Kaçak kurbanlığın sahibi tarafından kesileceğini açıklaması ile işler değişti. Daha önce başta dana Ferdinand olmak üzere birçok hayvana sahip çıkan ünlü şarkıcı Haluk Levent, mesaj yağmuruna tutuldu. Levent, Balıkesir'deki dananın çiftliğe yerleştirilmesi için Ahbap Derneği'ni harekete geçirip, "Kurban edileceğini anladığı zaman ordan tüyen, kaçan kurbanlıklara, Ferdinand'ın çiftliği ev sahipliği yapmaya hazır" dedi. ■ SUAT SALGIN

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