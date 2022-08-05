Melek Mosso’ya sahnede sürpriz

Bu yaz Alaçatı gecelerinde boy gösteren Melek Mosso, muhteşem bir geceye daha imza attı. Kalabalık bir dinleyici kitlesinin olduğu gecede sahneye çıkan genç popçuyu dinlemeye gelenler arasında duayen müzisyen ve besteci Ahmet Selçuk İlkan ile "Erik Dalı" şarkısının sahibi Ömer Faruk Bostan da vardı.

SAHNEYE DAVET ETTİ

Gecede üstat Ahmet Selçuk İlkan'ın parçalarına da yer veren Mosso, bir süre sonra parçaları onun ağzından dinlemek için kendisini sahneye davet etti.

Mekanı dolduran dinleyicilerin alkış ve tezahüratlarıyla sahneye çıkan İlkan, kendi yazdığı ve herkesin çok iyi bildiği unutulmaz şarkılarını anlatan şiirini seslendirdi. Ardından sahneye davet edilen Ömer Faruk Bostan da meşhur parçasıyla herkesi coşturdu. Kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşatan Melek Mosso, alkışlarla sahneden uğurlandı. ERCAN AKGÜN