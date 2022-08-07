F-1 pilotu güzeller içinde

Rus oligark Dmitry Arkadievich Mazepin'in oğlu olan Formula 1 pilotu 23 yaşındaki Nikita Dmitryeviç Mazepin Rus model Sofia Nikitchuk ile birlikte geldiği Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor.

Milyarder Rus pilot, oligark babasının Vladimir Putin ile bağları nedeniyle Mart ayında Amerikan F1 takımı Haas tarafından pilotluktan alınmıştı.

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

Lüks yatından yaptığı eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla kötü günleri geride bırakmış gibi görünen genç pilot, önceki gece Türkbükü Daze isimli mekandaydı. 10 güzel ve 5 özel koruma ile geceye gelen dünya starı, herkesin ilgi odağı oldu.

Mekanın bir kısmını kapatan Nikita'nın 150 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

EVREN ABDULAHOĞLU