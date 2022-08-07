  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Toprak ve Gonca yeni bir yol ayrımında

Toprak ve Gonca yeni bir yol ayrımında

7.8.2022

Toprak ve Gonca yeni bir yol ayrımında

atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı, 7'nci bölümüyle ekrana geliyor. Toprak'ın Atabeylerin davetine Gonca'yla gelmesi bomba etkisi yaratmıştır. Ancak Atabeyleri bekleyen tek şok bu değildir. Ticari olarak onları köşeye sıkıştıran Fuat Demirci nihayet Halil ve Rıfat'ın karşısına çıkar. Üstelik Fuat, Gülümser ve Mehmet'in geçmişine dair pek çok bilgiye de sahiptir. Bu yüzleşme Halil'in kabuslarını daha da büyütür.

Atabeylere meydan okuyan Fuat'ın yapacakları ise yeni başlamıştır. Fuat, Gonca'ya cazip bir teklif yapar. Her şeye rağmen Gonca'yı savunmakta ısrar eden Toprak, bir yol ayrımına gelir. Gonca öz babası hakkında yeni gerçekler öğrenir ve bu gerçeklerin peşine düşer. Toprak ve hayalleri arasında kalan Gonca bir seçim yapmak zorunda kalır. İki sevdalının aşkları, ardı arkası kesilmeyen darbelere karşı sınav vermektedir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA