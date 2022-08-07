Toprak ve Gonca yeni bir yol ayrımında

atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı, 7'nci bölümüyle ekrana geliyor. Toprak'ın Atabeylerin davetine Gonca'yla gelmesi bomba etkisi yaratmıştır. Ancak Atabeyleri bekleyen tek şok bu değildir. Ticari olarak onları köşeye sıkıştıran Fuat Demirci nihayet Halil ve Rıfat'ın karşısına çıkar. Üstelik Fuat, Gülümser ve Mehmet'in geçmişine dair pek çok bilgiye de sahiptir. Bu yüzleşme Halil'in kabuslarını daha da büyütür.

Atabeylere meydan okuyan Fuat'ın yapacakları ise yeni başlamıştır. Fuat, Gonca'ya cazip bir teklif yapar. Her şeye rağmen Gonca'yı savunmakta ısrar eden Toprak, bir yol ayrımına gelir. Gonca öz babası hakkında yeni gerçekler öğrenir ve bu gerçeklerin peşine düşer. Toprak ve hayalleri arasında kalan Gonca bir seçim yapmak zorunda kalır. İki sevdalının aşkları, ardı arkası kesilmeyen darbelere karşı sınav vermektedir.