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Haberler Sarmaşık Biber güzeli Yonca Lodi

Biber güzeli Yonca Lodi

9.8.2022

Biber güzeli Yonca Lodi
DENİZLİ'NİN Kale ilçesinde coğrafi işaret tesciline sahip Kale biberi, 'Kaledavaz Biber Festivali'yle tanıtıldı. Festival, yağlı güreşleri ve halk konserleri her yıl olduğu gibi büyük ilgi gördü. Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, festival açılışında yaptığı konuşmada bin yıldır toprakları işleyen, yeşerten insanların çocukları olarak çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılığını alması için çalıştıklarını söyledi. Düzenlenen yarışmada Özcan Karauzun en iyi biberi yetiştiren üretici olarak seçildi. Recep Tayyip Erdoğan Er Meydanı'nda gerçekleştirilen yağlı güreşler de büyük ilgi gördü. Festivalde Ümmü Erbil, Sadi Cesuroğlu ve Yonca Lodi sahne aldı.
SEBAHATTİN ALP
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