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Haberler Sarmaşık ‘Güneş koruyucular yıl boyu kullanılmalı’

‘Güneş koruyucular yıl boyu kullanılmalı’

9.8.2022

‘Güneş koruyucular yıl boyu kullanılmalı’
YARARI kadar zararı da olabilen güneş ışınlarına karşı gerekli önlemleri alarak cildi korumak mümkün. Aşırı ya da kontrolsüz güneşlenmenin ciltte lekelere, kırışıklıklara hatta deri kanserlerine sebep olduğunun birçok bilimsel çalışma ile kanıtlandığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Çapkan, güneşten korunmanın yollarını anlattı. Direkt güneş ışığından korunmak ve güneş koruyucularını sürekli kullanmak gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Çapkan, "Türkiye gibi 4 mevsim güneş alan ülkelerde güneş koruyucular yıl boyu kullanılmalıdır. Mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanımı da korunmaya eklenmelidir" diye konuştu.
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