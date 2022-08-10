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Haberler Sarmaşık Dermancıoğlu ‘Bir Küçük Gün Işığı’ kadrosunda

Dermancıoğlu ‘Bir Küçük Gün Işığı’ kadrosunda

10.8.2022

Dermancıoğlu ‘Bir Küçük Gün Işığı’ kadrosunda

ATV'NİN merak uyandıran yeni projesi "Bir Küçük Gün Işığı" kadrosuna sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu da katıldı. Dizinin İtalya'da başlayan çekimleri İstanbul'da son hızla devam ederken deneyimli oyuncu, dizide Ümran karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ümran; köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadındır. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır. Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

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