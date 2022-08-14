Deniz Seki: Erkek Fatma’yım!

Deniz Seki, Alaçatı Forte'de konser verdi. Orkestrada vokalistlik yapan en küçük kardeşi Serkan Seki'nin de kendisini yalnız bırakmadığı gecede, konuklara eğlenceli bir program sundu.

Dinleyicilerinin enerjisine de sinerjisine de bayıldığını söyleyen ünlü popçu, repertuarın dışına çıkarak istek parçalara da yer verdi.

Bilmediği şarkıları zorlansa da söylemeye çalışan ve kolay kolay yılmayan biri olduğunu kanıtlayan Seki, "En küçüğümüz Serkan'ın yanı sıra yönetmenlik yapan ortanca kardeşim Serdar da var biliyorsunuz. Ben ablalarıyım. Keşke ben erkek olaymışım onlar da kız olaymış. Erkek Fatma'yımdır çünkü biraz. Onlar da adam gibi adamdır tabii ki. Kardeşlerimi beğenmediğimden değil, kendimi erkek gibi yetiştirdiğimden söylüyorum bunları" dedi.

ERCAN SEKİ