Toprak ve Gonca bir karar vermek zorunda

ATV'NİN yaz dizisi Gül Masalı, 8. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Havva'nın anlattıkları Gonca ve Toprak'ı darmadağın etmiştir. Toprak, Gonca'ya bir söz verir. Suçlu ailesi bile olsa hak ettiği cezayı çekecektir. Ancak Rıfat ve Halil'in suçlamaları kesin bir dille inkar etmesi, Toprak'ın elini kolunu bağlar. Ailesini ağır biçimde itham etmesi ise Atabeylerle arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olacaktır. Tam bu sırada Fuat, Toprak'ın karşısına reddedilemeyecek bir teklifle çıkar. Canan duyduğu acı gerçeklerle başa çıkmaya çalışırken Halil, ona şok edici bir öneride bulunur. Halil'i kaybetmekten korkan Canan, eline geçen bilgiyi ona karşı kullanmaya karar verir. Gonca ve Toprak, Fuat'ın yeni teklifi karşısında bir yol ayrımına gelir.

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