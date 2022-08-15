Hayranlarına çayla eşlik etti

Türk Pop Müziği'nin en sevilen isimlerinden, 90'lı yıllara damgasını vuran Aşkın Nur Yengi, geçtiğimiz hafta sonu Alaçatı Şerefe'de sahneye çıktı. Bu sezon ikinci kez Çeşme'de konser veren Yengi, sektöre giriş yaptığı yıllardan günümüze kadar olan şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Eğlence hayatının içinde olmasına rağmen alkol ve sigara kullanmayan sanatçı, sevenlerine şekersiz çayla eşlik etti. Herkes ona kadeh kaldırırken o çay bardağıyla karşılık verdi.



"BEN İZİN VERMEZDİM!"

Müzik camiasına vokalist olarak girdiğinde henüz 13 yaşında olduğunu belirten Aşkın Nur Yengi, "Şimdi kendi kızım Nazlı'ya bakıyorum, acaba sahneye çıkmasına izin verir miydim diye. Yapmazdım herhalde. O zamanlar genç yaşta olmamın verdiği heyecanla ve müzik aşkıyla böyle bir şeye girişmişim" dedi.



"RUHU ŞAD OLSUN"

MÜZİK kariyeri boyunca pek çok kez birlikte şarkı söylediği merhum popçu Harun Kolçak'ı da anan Yengi, "Yıllarca beraber vokal yaptığım, kendisiyle çalışmaktan gurur duyduğum rahmetli Harun'un ruhu şad olsun" dedi. Konuşurken gözleri dolan Yengi, daha sonra Harun Kolçak'la birlikte seslendirdikleri "Bile Bile" parçasını söyledi.