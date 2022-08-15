Sinan Akçıl en büyük hayalini açıkladı

ÜNLÜ sanatçı Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, "Güzel bir yaz sezonu geçirdik. Şimdi önümüzde kış sezonu için hazırlıklar yapıyoruz" dedi. Türkiye'de birçok sanatçıya beste verdiğini söyleyen Akçıl, "En büyük hayalim rahmetli Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı. Böyle bir şey nasip olmadı, bu saatten sonra da onlar kadar değerli sanatçılar geleceğini düşünmüyorum" dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra sahnenin yolunu tutan Sinan Akçıl, birbirinden güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen yüzlerce seveniyle birlikte seslendirdi.

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