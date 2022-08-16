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Haberler Sarmaşık Serengil’den müzik ziyafeti

Serengil’den müzik ziyafeti

16.8.2022

Serengil’den müzik ziyafeti

ÜNLÜ sunucu ve şarkıcı Seren Serengil Muğla Marmaris'te sahneye çıktı. Marmaris'teki bir otelin sahiline kurulan sahnede konser veren Serengil'i çok sayıda tatilci izledi. Yaklaşık 10 gündür Marmaris'te tatil yapan Seren Serengil, Siteler mahallesinde bir otelin plajına kurulan sahnede konser verdi. Serengil'i otel müşterilerinin yanı sıra yerli ve yabancı tatilciler de izledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Serengil, bilinen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Serengil Marmaris tatiline devam ediyor.

■ ADEM ÜLKER

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