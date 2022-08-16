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Tuğçe coşturdu

Denizli’nin Bekilli ilçesinde düzenlenen Üzüm Festivali’nde hayranlarıyla buluşan sanatçı Tuğçe Kandemir, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

16.8.2022

Tuğçe coşturdu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 19. Kültür Sanat ve Üzüm Festivali. vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kentte 12 Ağustos'ta başlayan festivalde Mary Jane grubu, Ali Kınık ve Tuğçe Kandemir sahne aldı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalin son gününde sahne alan Tuğçe Kandemir'in konserine vatandaşlar akın etti.

SEYİRCİLERDEN TAM NOT ALDI
Binlerce kişinin buluştuğu alanda sahneye çıkan Kandemir, seyircileri ilk şarkısında coşturdu. Telefonlarının ışıklarını açarak Kandemir'e eşlik eden seyirciler hem çoştu hem de bazı şarkılarla duygulandı. Sevilen birçok şarkısını seslendiren Tuğçe Kandemir, konser sonunda ise seyirciden tam not aldı. Birçok vatandaş festival boyunca sahne alan sanatçılara teşekkür ederek, unutulmaz bir etkinlik yaşadıklarını söyledi.

SEBAHATTİN ALP

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