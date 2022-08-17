Müzik ve edebiyatı buluşturan albüm

İzmirli yazar Gülşah Elikbank'ın kurgusu ve dil kullanımıyla okurları tarafından beğeniyle karşılanan "Âşıklar Gece Ölür" romanı, bu kez notalara konuk olarak müzik ve edebiyatı buluşturuyor. Romandan esinlenilerek hazırlanan "novel soundtrack" projesi, yedi besteciyi aşk dolu bir romanın etrafında toplarken; ortaya konan sekiz şarkılık albüm müzik tutkunlarını karşılıyor. Özellikle ana karakterler Melis ve Hakan'ın gözünden, kendilerini onların yerine koyarak bestelerini yapan müzisyenler "Âşıklar Gece Ölür"ün, duygu hazinesi bir kitap olması dolayısıyla çok sayıda bestenin ortaya çıkabileceğini belirtti. Gülşah Elikbank, albümde Efe Dikmen ile beraber seslendirdikleri "Seni Sana Rağmen Seviyorum" şarkısının, yeni bir romanın da müjdesi olduğunu ifade ediyor. "Âşıklar Gece Ölür" albümü, tüm müzik platformlarında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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