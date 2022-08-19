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Haberler Sarmaşık İzmir Fuarı’nda ünlüler geçidi

İzmir Fuarı’nda ünlüler geçidi

19.8.2022

İzmir Fuarı’nda ünlüler geçidi

91. İzmir Enternasyonal Fuarı için geri sayım başladı. İzmir Enternasyonal Fuarı, 2 Eylül'de kapılarını açıyor. Fuarda, Çim Konseri etkinlikleri kapsamında yıldız sanatçılar ağırlanacak.

2 Eylül - 11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliklerde ilk konuk Hadise olacak. Kapanış ise Haluk Levent tarafından yapılacak. Bu yılki Çim konserleri Etkinlik takvimine göre 2 Eylül Cuma saat 20.30'da Hadise, 3 Eylül Cumartesi saat 20.30'da Gülşen, 4 Eylül Pazar saat 20.30'da Özcan Deniz, 5 Eylül Pazartesi saat 20.30'da Bülent Ersoy, 10 Eylül Cuma saat 20.30'da Kardeş Türküler ve 11 Eylül Cumartesi saat 20.30'da Haluk Levent sahne alacak.

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