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Haberler Sarmaşık Kınık’ta festival heyecanı

Kınık’ta festival heyecanı

19.8.2022

Kınık’ta festival heyecanı
KINIK Belediyesi, Yörük Türkmen şenliğine hazırlanıyor. 20 Ağustos Cumartesi günü Poyracık deve güreşi alanı ve Kınık Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleştirilecek olan şenlikte Yörük ve Türkmen kültürüne ait farklı etkinlikler sergilenecek. Sunuculuğunu Şehriban Tekçe'nin yapacağı etkinlikler saat 17:00'de Poyracık deve güreşi alanında Yörük göçünün canlandırması ile başlayacak. Şenlik, 20:30'da Kınık Cumhuriyet Meydanında Yörük kızı Neslihan Ören ve 21.00'de Sümer Ezgü konseri ile sona erecek. Şenliğe katılım ücretsiz olacak.
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