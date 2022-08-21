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Haberler Sarmaşık Vokalisti söyledi Gülşen salladı

Vokalisti söyledi Gülşen salladı

Gülşen, Alaçatı sahnesinde kucağında salladığı bir bebekle vokalistinin söylediği şarkının ritmine ayak uydurdu

21.8.2022

Vokalisti söyledi Gülşen salladı

GİYİM tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen, bir kez daha Alaçatı Jolly Joker'de sahne aldı. Bu kez de içerisinde bikinisi olan altı şort bir kıyafetle mikrofon başına geçen ünlü popçu, renkli bir geceye imza attı.

KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ
SEZONUN bitiyor olmasına üzülen Gülşen, "Keşke yaz bitmese ve havalar hep böyle güzel olsa. Çeşme'ye veda edeceğimiz için biraz üzgünüz" şeklinde konuştu. Ünlü popçu, gecenin sonuna doğru vokalisti "Sallasana Mendilini" şarkısını söylediği sırada bir hayranının bebeğini alarak kucağında sallamaya başladı. Parçanın ritmine ayak uyduran Gülşen, 2 dakika boyunca minik misafiri kucağından indirmedi.

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