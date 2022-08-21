Yazın diyet yapmak daha avantajlı

Diyet yapmak için yaz dönemini seçenlerin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha kolay su içilebilir ve hareket arttırılabilir. Ayrıca yaz dönemini formda geçirme isteği ile motivasyon yüksek tutulabilir. Günler uzun olduğu için uzun süreli yapılabilen aktiviteler gereksiz kalori alımından uzak durmayı sağlar. Yaz sebzeleri ve meyveleri de oldukça çeşitlidir ve içerik olarak sudan zengindir, sıvı alımını destekler. Ayrıca güneş ışığının da motivasyon üzerinde olumlu etkilerinden söz etmek de mümkün. Sıcak havalar nedeniyle ağır yağda kızarmış yiyecek tüketiminin azalması da kalori kısıtlaması avantajı sağlar.

ŞİMDİ TAM ZAMANI!

Rengarenk sebze ve meyvelerle hazırlanan yaz salataları diyet dönemlerinin daha keyifli geçmesini sağlar. Sonuçta, yaz döneminde kalori yoğunluğu ve vücut yağına dönüşme olasılığı daha düşük besinler tüketildiği için kilo kaybının daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle eğer diyete başlamayı sonbahara erteleyenlerdenseniz şimdi diyet yapmanın tam zamanı olduğunu hatırlatmak isterim. Yazın diyet yapmanın avantajlarını ve yazın kilo vermenin püf noktalarını mutlaka okumalısınız.

ARTAN SU TÜKETİMİ METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

YAZ aylarında vücut normalden çok daha fazla su ve elektrolit kaybettiği için susama hissindeki artış su içmeyi kolaylaştırır. Su tüketiminin yeterli ve dengeli bir biçimde olması istediğiniz forma kavuşmanıza destek olur. Yazın fazla içilen su metabolizmayı hızlandırmayı sağlar ayrıca bol su tüketmek tokluk hissini de arttıracağı için diyete adaptasyon daha kolay olur. İnsan bedeninin günde ortalama 2.5 litre suya ihtiyacı vardır. Ancak çok sıcak günlerde veya hareketin fazla olduğu günlerde 1-2 bardak su ve düşük sodyumlu maden suyu ile takviye yapılmalıdır.

BOL KALORİ YAKTIRAN SPOR : YÜZME

YAZ aylarında gündüz süresi uzun olduğu için günü daha efektif geçirebilme imkanımız var. Örneğin yazın plaja gidebilmek büyük bir avantaj. Bu sayede gün daha hareketli ve keyifli geçiriliyor. Yüzme, faydaları saymakla bitmeyen, en fazla önerilen egzersizler arasında yer alıyor. Kısacası yaz mevsiminde plajda keyifle vakit geçirmenin yanı sıra yüzerek kalori yakıyor olmak da diyete büyük destek sağlar. Yemekten sonra yapılan yaz akşamı yürüyüşleri de kalori yakımına destek sağlayan alternatifler arasındadır.

YAZ SEBZE VE MEYVELERİNİN DESTEĞİ

KIŞ dönemlerinde soğuğun etkisiyle şeker içeriği yüksek tatlı besinlere yönelim daha fazla oluyor bu da diyet sürecini uzatabiliyor. Yaz aylarında ağır tatlıların tüketiminin azalması, bunların yerine su içeriği yüksek taze meyvelerin tüketilmesi veya tatlı olarak dondurma gibi daha hafif tatlıların tercih edilmesi daha az kalori alımını destekliyor. Bu nedenle yaz meyveleri tatlı isteğini bastırmada destek sağlıyor. Ancak kavun, karpuz, üzüm ve incir kan şekerini hızlı yükselten meyveler arasındadır eğer kilo kaybı sağlama amacınız varsa bu meyveler yerine erik, kiraz, vişne, şeftali gibi kan şekerini daha dengede tutan lezzetli yaz meyvelerini tercih etmelisiniz.

GÜNEŞTEN GELEN ENERJİ

KIŞ aylarında güneşe maruziyetin azalması ve soğuk havaların etkisi ile daha depresif duygu durumlarının yaşanması duygusal açlık nedeniyle besin tüketiminde artışa neden olabiliyor. Ancak yaz aylarında hem günlerin daha uzun olması hem de güneşin pozitif etkileri diyet yapan kişilerin motivasyonlarının yüksek kalmasını sağlıyor. Kısacası güneş hem bedenimizi hem de ruhumuzu besliyor.

SICAK HAVALAR İŞTAHI AZALTIYOR

2021 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yaklaşık 500 kişi ile yapılan bir araştırmada yaz aylarında ve hava sıcaklıklarının yüksek olduğu zamanlarda kişilerin kalori alımının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun nedeninin ise bireylerin iyi havalarda daha sosyal olmaları, dışarıda daha fazla zaman geçirmeleri ve aktif olmaları, kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmelerinden dolayı duygusal durumlarında boşluk hissetmemeleri ve yemek yemeye yönelmemeleri ile açıklanmıştır. Eğer sizlerde yazın diyet yapmayı daha sonraya erteleyenlerdenseniz yaz ayları bitmeden diyete başlangıç yapmanın tam zamanı. Kış aylarının yoğun tempolu günleri başlamadan forma kavuşmak sizin elinizde, yeter ki inanın!