‘Şarkıyı istiyorsunuz eşlik etmiyorsunuz’

ÜNLÜ rapçi Sefo, Ayayorgi İmi Beach'te bir kez daha gündüz konseri verdi. Kalabalık bir kitleye hitap eden genç şarkıcı, sevilen parçalarını söylediği sırada tatilciler de telefonlarıyla görüntü alma yarışına girdi. Almanya'dan gelen gurbetçilerin çoğunlukta olduğu mekanda en çok istek alan 'Isabelle' çalışmasını 3 kez söyleyen Sefo, "Bu şarkının sözlerinin yarısı Almanca ama nedense eşlik etmiyorsunuz. Şarkıya istek geliyor fakat çok az kişi benimle söylüyor. Haydi canlanın biraz" diyerek mikrofonu izleyicilerine uzattı.

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