Tatlıses ara vermeden 37 şarkı seslendirdi

ÜNLÜ şarkıcı İbrahim Tatlıses önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da 7'nci kez sahneye çıktı. Kırılması güç bir rekora imza atan sanatçının 7 konserde seyirci sayısı 22 bine ulaştı. Tatlıses 2.5 saat boyunca ara vermediği konserde 37 şarkı seslendirerek yeni bir Kuruçeşme Açıkhava rekoruna da imza attı. Hayranlarının 'İmparator' tezahüratlarıyla karşıladığı Tatlıses, "Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağlatacaksınız" sözleriyle teşekkür etti. Tatlıses ardından şarkılarıyla Kuruçeşme Açıkhava'yı ayağa kaldırdı, üst üste 37 şarkı seslendirdi.

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