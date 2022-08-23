Aliağa’da 50 bin kişilik muhteşem konser

Aliağa'da Muhteşem Yaz" sloganı ile başlayan sanat günleri, binlerce vatandaşı sanatçılarla bir araya getiriyor. Aliağa Avcı Ramadan Parkı'nda kurulan dev sahne bu kez de Ebru Gündeş'i ağırladı.





ÇOK ÖZEL BİR GECE

Muhteşem konseri 50 bin kişi izledi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Güzel İzmirimizin yükselen yıldızı Aliağa'da bir starı izlemek için Aliağa'ya gelen birçok konuğumuzu ağırlıyoruz. Her biriniz hoş geldiniz" dedi. Aliağa Belediyesi ve SOCAR Türkiye iş birliğinde 1 Temmuz'da başlayan 'Aliağa Sanat Günleri'nde son olarak sahneyi Ebru Gündeş aldı. Muhteşem konserde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yıldız sanatçı Ebru Gündeş ve tüm dinleyicilere katılımları için teşekkür etti. Ebru Gündeş ise, "Benim için çok özel ve güzel bir konser oldu. Bizleri siz kıymetli Aliağalılarla buluşturan herkese teşekkür ediyorum" dedi.