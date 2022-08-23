Lübnanlı işadamı Mikati mega yatıyla Fethiye’de

Dünyanın en zengin 20 Arap işadamından biri olan Lübnanlı Taha Mikati'ye ait Chopi Chopi isimli mega yat Fethiye'ye demirledi. Dün sabah Yunan Adalarından Türkiye kıyılarına geçen mega yatın yolcuları arasında Taha Mikati'nin de yer aldığı öğrenilirken yatta aile yakınlarının da bulunduğu ifade edildi. Fethiye İskelesi'nden Lübnanlı işadamı 80 bin litre akaryakıt alınırken, yattan özel bir araca yaklaşık 20 valiz konuldu.



2 MİLYONLUK AKARYAKIT ALDI

MİKATİ'NİN akaryakıtın karşılığında 2 milyon TL ödediği öğrenildi. 4 milyar Dolar servete sahip olan telekomünikasyon şirketleri sahibi Mikati, Yunanistan ve Türkiye kıyılarını geziyor. Dün sabah Fethiye İskelesi'ne demirleyen yattan inerek Dalaman Havaaalanı'na gidecek Mikati'nin yakınınlarının 20 bavulu gümrükten geçti. Mega yat beş lüks çift kabin, özel süit, açık güverte, plaj kulübü içeriyor.



■ ERDOĞAN CANKUŞ

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