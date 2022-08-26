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Haberler Sarmaşık 25 yıllık evlilik sona eriyor

25 yıllık evlilik sona eriyor

26.8.2022

25 yıllık evlilik sona eriyor
RAMBO ve Rocky filmleri ile sinemaseverlerin hayranlığını kazanan Sylvester Stallone, 25 yıldır evli olduğu 3 çocuğunun annesi Jennnifer Flavin ayrıldı. Ünlü çiftin evliliğini sona getiren adımın Flavin tarafından atıldığı belirtildi. Boşanma davası açan Jennifer Flavin, konuyla ilgili açıklama yapmazken, ayrılığın çok önceden kesinleştiği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde, 76 yaşındaki Stallone'nin kolundaki karısının yüzünü temsil eden dövmeyi, köpeği Butkus'un yüzüyle değiştirmesi ayrılığın sinyali olarak yorumlanıyordu.
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