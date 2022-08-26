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Haberler Sarmaşık Yaz sezonunu Çeşme konseriyle tamamladı

Yaz sezonunu Çeşme konseriyle tamamladı

26.8.2022

Yaz sezonunu Çeşme konseriyle tamamladı

Yaz dönemi boyunca Çeşme'nin hem gecelerine hem de beach partilerine renk katan popçu Derya Uluğ, sezonun son Çeşme konserini Alaçatı'da verdi. Giydiği pembe kostümüyle Barbie Bebek'i andıran ünlü şarkıcı, sesi kadar güzelliğiyle de tam not aldı. Meteorolojiden havanın yağışlı olacağıyla ilgili açıklama gelmesi üzerine başka bir bardaki konseri iptal edilen Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun da mekana gelerek meslektaşını dinledi. İlerleyen dakikalarda sahneye davet edilen Arkun, arabesk bir parça seslendirip masasına geçti.

ERCAN AKGÜN

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