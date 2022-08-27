“İdo olmasa yanıp kül olacaktık”

Geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, tedavisinin ardından Yalıkavak'ta konser vereceği mekana ambulansla geldi. Tatlıses'in çocukları da yol boyunca babalarını yalnız bırakmadı. Ölümden dönen Tatlıses, bacağındaki sargılarla tekerlekli sandalyede sahneye çıktı.

O ANLARI ANLATTI

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı konserde Tatlıses'in şarkı söylerken zaman zaman acı çektiği görüldü. Ünlü türkücü, "Dereye gidiyorduk, o kayalar bizi tuttu. Araba kaymış. Freni patlamış diyorlar. İdo, kamyonun bize çarptığını görünce, arabasını kenara çekip yangın söndürme tüpü istiyor. En son biri duruyor. İdo tüpü alıyor bizim arabayı söndürüyor. Allah bitti demeden bitmiyor. Ben arabanın içindeydim kül olup gidecektik" dedi. Öte yandan, Tatlıses'in henüz taburcu olmadığı, konserden sonra hastaneye dönerek tedavisine devam edildiği öğrenildi. Kazaya neden olan kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un da kanında 0.10 promil alkol bulunduğu tespit edildi. Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı kaydedildi.

ADEM ÜLKER

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