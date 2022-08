Dil yarası geçmez, sanat siyasete alet olmaz!

Şarkıcı Gülşen'in imam hatip liseliler hakkındaki skandal sözleri magazin dünyasında tartışılmaya devam ederken, arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay, konuya başka bir boyut kazandırdı. Klasikleşen Dil Yarası adlı şarkısının "Dil yarası en acı yara imiş, dudaktan kalbe bir yol var ki; sevgi ve şefkattenmiş" şeklindeki sözlerinin adeta ders niteliği taşıdığını ifade eden Gencebay, "Toplumun her kesiminden insan, konuşurken kullandığı sözcükleri özenle seçmeli" diye konuştu. Orhan Gencebay "Ben bu sözleri Gülşen için söylemiyorum. Herkes birbirine saygı göstermeli" uyarısında bulundu.



"Ben ülkesini seven, parti ve particilik değil, devletini koruyan bir anlayıştayım. Ben siyasetçi değilim" diyen Gencebay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanatçı muhalif olmalı' diye bir söylem var. Sanatçı kesinlikle muhalif değildir. Sanatçı, siyaset yapmaz. Sanatçı doğrunun ve doğruluğun yanındadır. Sanatçı toplumun her kesimini kucaklar." Skandal sözleri nedeniyle önce gözaltına alınan, ardından tutuklanan şarkıcı Gülşen ile ilgili asla yorum yapmadığını belirten şarkıcı Orhan Gencebay, "Niyetim konu ile ilgili gündeme gelmek değil. Ben sadece kendi bildiğim şekilde dil yarasının önemini belirtmek istedim" ifadelerini kullandı.



