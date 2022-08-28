D&R, Türkiye Windsurf Sampiyonası heyecanına ortak oldu

Kültür, sanat ve eğlenceyi aynı çatı altında birleştiren D&R, bu kez de sporcuların yanında yer alarak Türkiye Windsurf Şampiyonası'nın co-sponsoru oldu. Alaçatı Myga Surf City'de gerçekleşen organizasyon, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 9 farklı kategoride 139 startın verildiği şampiyona, bir kez daha su sporları için en ideal yerlerin başında gelen Alaçatı'da gerçekleştirildi. D&R, etkinlik alanında kurduğu stant ile 4 gün boyunca ziyaretçilere eğlenceli ve yaratıcı deneyimler yaşattı. 25 Ağustos'tan bu yana yana renkli görüntülere sahne olan etkinlik bugün sona eriyor.

■ ERCAN AKGÜN