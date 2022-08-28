İbrahim Tatlıses Bodrum’dan sonra Çeşme’de de sahne aldı

Bordum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ayağındaki kırıklara rağmen sahneden vazgeçmiyor. Bodrum'un ardından Çeşme'de bir restoranda sahne alan Tatlıses, sevenleriyle bir araya geldi. Tatlıses, "Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum. Demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun" dedi. İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı.



ALLAH YÜZÜMÜZE BAKTI

Tatlıses, "Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yüzümüze baktı. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Melek gönderdi ve dedi ki, 'Onların önünde kaya ol'. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. 'İbrahim bey biz yaşıyor muyuz' dedi. Dedim ki Allah bizi kurtardı" ifadelerini kullandı.



■ ERCAN AKGÜN

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