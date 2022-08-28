Yıldız Falını

KOÇ: İşiniz için her zorluğa korkusuzca katlanıyorsunuz.

Hedefiniz belli ve amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars, maddeye olan bağımlılığınızı belirgin bir hale getiriyor.



BOĞA: Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

Dürüstlük kavramının en iyi uygulayıcılarından biri olarak, çevrenizi yargılamanız normal.



İKİZLER: Fazla yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak.



YENGEÇ: Sosyal ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız duygu ve mantık dengenizi korumak zorundasınız. Bazı gerçekler karşısında kararsızlık gösterebilirsiniz.

Sağlığınızın hassas olduğu bir gün.



ASLAN: Bugün, grup çalışmalarına yatkınsınız.

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Olayları daima kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz.



BAŞAK: Hislerinizde hiç yanılmıyorsunuz. Yeni işler için atağa kalkmalısınız. Bugün kendinizi yeniden sınayacak ve tecrübelerinizi ortaya koyacak çalışmalara yöneleceksiniz.



TERAZİ: Yeni dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Çalışacağınız kişileri sınamaktan yorulmuyorsunuz. İlginç kişilere şans vermenin sakıncası olmadığını bilmelisiniz.

Mutluluk kapınızda.



AKREP: İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar.

Aldırmamayı öğrendiniz artık. Olaylara takılmıyorsunuz. Sürekli kendinizi aşma eğilimi içindesiniz.



YAY: Güneş tepe evinize geçerek kariyer çalışmalarınızı güçlendiriyor. Mesleki hırslarınız ön plana çıkabilir. Kişisel coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.



OĞLAK: Güneş kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerleyerek güç isteğinizi ön plana çıkarıyor.

Sistemli yapınız yüzünden, çevrenizle ters düşme olasılığınız mevcut. Özellikle bugün size karşı çıkabilirler.



KOVA: Duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir araya gelecek ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. İç huzurunuz için artık bazı olayları geçmişte bırakmanız gerekiyor.



BALIK: Değişim içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getirmeyi çok iyi biliyorsunuz.

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