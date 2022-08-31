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Haberler Sarmaşık ‘Artistlik benim mesleğim değil’

‘Artistlik benim mesleğim değil’

Araları bozuk olduğu halde kazada ilk yanına koşan oğlu Ahmet Tatlı için “Artist, numarasını yaptı, gitti” diyen İbrahim Tatlıses’e yanıt gecikmedi. Tatlı, sosyal medya hesabından, “Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil” dedi.

31.8.2022

‘Artistlik benim mesleğim değil’

Muğla Bodrum'da kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlı olmuştu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlı, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip babasına yardımcı olmak için koşturmuştu. Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlı, babasının başından da ayrılmadı. Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses oğlu için "Artist; artist... Geldi, numarasını yaptı gitti." dedi.

AÇIKLAMAYA SİNİRLENDİ
Ahmet Tatlıses'ten de yanıt gecikmedi. Tatlı, "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil... Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz... Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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