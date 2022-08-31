Nazlı Çetin ve Kaan Çakır Kardeşlerim’e katıldı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim"in kadrosuna yeni isimler katıldı.

Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkacaklar. Yeni karakterlerin gelişiyle temposu iyice yükselen "Kardeşlerim" in yeni sezon ilk bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.