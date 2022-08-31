Oğlu yarıştı babası izledi

İzmir Park AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Savranoğlu'nun büyük oğlu Nazım (18) geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da düzenlenen Türkiye Windsurf Şampiyonası'nda yarıştı. Genç Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Nazım'ı, kardeşi Selim de (16) tebrik etti. İstanbul'da yaşayan ve 8 yıldır sörf yapan iki kardeş, keyifli bir mücadele olduğunu, seneye tekrar katılacaklarını dile getirdi. Her yıl İstanbul'un yoğunluğundan kaçıp Çeşme'deki yazlıklarına geldiklerini söyleyen Sefa Savanoğlu, "Burada yorgunluktan eser kalmıyor" dedi.

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