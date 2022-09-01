Berk ve Yıldız’ın çifte bayramı

Ekranların iki başarılı oyuncusu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, İzmir'de düğün konseptli kına gecesi yaptı. Narlıdere Talles Park'ta düzenlenen gecede basın mensuplarına konuşan Berk Oktay, "Çok güzel bir gün. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı hem de en özel günümüz. Çifte bayram bizim için. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

BALAYI YAPAMAYACAKLAR

Balayı sorusunu yanıtlayan Oktay, "Çalıştığımız işin şu anda balayına vaktimiz yok ama ilk bulduğumuz fırsatta hemen bir yerlere kaçacağız" şeklinde konuştu. Atiksoy ise "Aile büyüklerimizle birlikteyiz. Düğünle kına konsepti bir arada oldu. Heyecanlıyız" açıklamasını yaptı. Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olan ünlü çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Güzelliğiyle dikkat çeken Yıldız'ın 3 farklı kıyafet giydiği gecede, yakışıklı damat Berk de davul çalarak eğlenceye renk kattı. Gece öncesi kız alma töreninden fotoğraf paylaşan Berk Oktay, "Benim güzel gelinim" notunu yazarken, Yıldız Çağrı

Atiksoy da Türk Bayrağı önünde çekilen fotoğrafının altına "Çifte bayram" yazarak sosyal medyada paylaştı. Sevilen çift, 10 Eylül'de İstanbul'da da bir düğün yapacaklarını açıkladı.

ERCAN AKGÜN